Causerie autour de Léo MARCHUTZ par son fils Aix-en-Provence

Causerie autour de Léo MARCHUTZ par son fils

Lundi 15 décembre 2025 à partir de 15h. Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Une conférence animée par Silvie Briere. Avec la participation d’Antony Marchutz.

Il fut aussi peintre, lithographe, créateur d’une école de dessin. Il fut également interné au Camp des Milles en 1939. Ce sont tous ces aspects de cette vie passionnante et discrète que nous aborderons avec son fils Antony. .

Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Hosted by Silvie Briere. With the participation of Antony Marchutz.

German :

Eine von Silvie Briere moderierte Konferenz. Mit der Teilnahme von Antony Marchutz.

Italiano :

Condotto da Silvie Briere. Con la partecipazione di Antony Marchutz.

Espanol :

Presentado por Silvie Briere. Con la participación de Antony Marchutz.

