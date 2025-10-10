Causerie autour des céréales Médiathèque La P@sserelle Tréméven

vendredi 10 octobre 2025.

Causerie autour des céréales

Médiathèque La P@sserelle 4 Place de l’Église Tréméven Finistère

Début : 2025-10-10 11:00:00

fin : 2025-10-10 12:00:00

2025-10-10

Cécile Hermeline paysanne-boulangère viendra nous parler de sa passion des céréales…

Cécile est paysanne cuisinière et boulangère avec son mari Thierry, sur Querrien.

Passionnée par la biologie depuis des années son premier métier dans l’enseignement est formateur . Cécile s’installe avec Thierry et leurs enfants sur une petite ferme bio pour développer toute la filière du grain au pain. Ce qui signifie cultiver les céréales, les moudre, confectionner toute une gamme de pain au levain naturel cuit dans un four à bois.

Aujourd’hui son amour pour les grains, le jardin, la nature et le bien-être passe également par la transmission et le partage au travers des livres qu’elle écrit. C’est dans ce cadre que nous allons partager avec Cécile un temps fort durant la semaine bleue à Tréméven autour de l’Héritage des Céréale en Bretagne.

Pour découvrir les ressources, l’histoire, leurs aspects nutritionnels ainsi que des recettes.

N’hésitez pas à nous rejoindre! .

Médiathèque La P@sserelle 4 Place de l’Église Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 09 91 16

