Causerie autour des Petites architectures dans le grand paysage La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Début : 2025-06-05 18:00:00

2025-06-05

Julien King-Georges vous invite à une balade lexicale autour du monde à La Fabrique Rêves de Ville, pour voir et comprendre comment dans certaines contrées, les gens désignent les petites architectures le mot, la chose et ses usages. Il vous contera amoureusement, passionnément, poétiquement, son expérience de réalisation des Petites architectures dans le grand paysage.

Tout public (à partir de 10 ans) gratuit.

La causerie sera suivie du vernissage de l’exposition à 19h. .

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

English :

Julien King-Georges invites you to take a lexical stroll around the world at La Fabrique Rêves de Ville, to see and understand how people in certain countries refer to small-scale architecture: the word, the thing and its uses.

German :

Julien King-Georges lädt Sie in La Fabrique Rêves de Ville zu einem lexikalischen Spaziergang rund um die Welt ein, um zu sehen und zu verstehen, wie die Menschen in manchen Ländern kleine Architekturen bezeichnen: das Wort, die Sache und ihre Verwendungen.

Italiano :

Julien King-Georges vi invita a fare una passeggiata lessicale in giro per il mondo a La Fabrique Rêves de Ville, per vedere e capire come le persone in certi Paesi si riferiscono ai piccoli edifici: la parola, la cosa e i suoi usi.

Espanol :

Julien King-Georges le invita a dar un paseo léxico por el mundo en La Fabrique Rêves de Ville, para ver y comprender cómo la gente de ciertos países se refiere a los pequeños edificios: la palabra, la cosa y sus usos.

