Causerie autour du dernier livre de Boris Martin J’étais du bataillon des enfants perdus Salons du Château Varzy

Causerie autour du dernier livre de Boris Martin J’étais du bataillon des enfants perdus

Salons du Château Rue Jacques Amiot Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 18:00:00

fin : 2026-01-09 20:00:00

Date(s) :

2026-01-09

Dans les salons du château de Varzy, causerie autour du dernier livre de Boris Martin J’étais du bataillon des enfants perdus Au fil de ce récit, l’auteur reconstitue l’espace mental de l’enfant placé qu’il a été et décrypte les ressorts de la relation qu’il a noué avec sa famille d’accueil. Mais il se fait aussi le chroniqueur de ces familles modestes sur lesquelles la société fait reposer une grande partie de l’aide sociale à l’enfance. En présence de la librairie Millefeuille Evènement proposé par la bibliothèque municipale de Varzy .

Salons du Château Rue Jacques Amiot Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 74 88

English : Causerie autour du dernier livre de Boris Martin J’étais du bataillon des enfants perdus

