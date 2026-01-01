Causerie autour du monde agricole Nuits de la lecture Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Causerie autour du monde agricole Nuits de la lecture

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Dans le cadre des Nuits de la lecture, la médiathèque invite Johanne Gicquel pour une causerie autour du monde agricole.

Devant cette question complexe du monde agricole, Johanne Gicquel propose aux paysan·nes, aux personnes pensant à une reconversion, aux retraité·es agricoles … de venir parler de ce vaste sujet !

Johanne Gicquel a été paysanne et boulangère 10 ans de sa vie, puis elle a eu envie de raconter le métier dans une expo photo Paysâmes , à découvrir du 16 janvier au 25 février pour prolonger la rencontre.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

La micro cidrerie paysanne Des Bouteilles à l’Amère sera également présente, pour échanger sur le métier du cidre autour d’une dégustation. .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

English : Causerie autour du monde agricole Nuits de la lecture

