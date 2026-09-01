Causerie autour du papier Bibliothèque de Docelles Docelles

Informations pratiques

Docelles

Causerie autour du papier

Bibliothèque de Docelles 15 rue de la libération Docelles Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

La confrérie des marqueurs d’eau organise une causerie sur le thème de l’écriture : livre et éducation.Adultes

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Bibliothèque de Docelles 15 rue de la libération Docelles 88460 Vosges Grand Est +33 3 29 33 20 65

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English :

The Bookmarkers’ Guild is hosting a talk on the topic of writing: books and education.

L’événement Causerie autour du papier Docelles a été mis à jour le 2026-09-04 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES