Causerie autour du papier Bibliothèque de Docelles Docelles
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque de Docelles · Docelles
Informations pratiques
Docelles
Causerie autour du papier
Bibliothèque de Docelles 15 rue de la libération Docelles Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
La confrérie des marqueurs d’eau organise une causerie sur le thème de l’écriture : livre et éducation.Adultes
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Bibliothèque de Docelles 15 rue de la libération Docelles 88460 Vosges Grand Est +33 3 29 33 20 65
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English :
The Bookmarkers’ Guild is hosting a talk on the topic of writing: books and education.
L’événement Causerie autour du papier Docelles a été mis à jour le 2026-09-04 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES