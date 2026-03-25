Causerie avec Marlène Mauris Villa François 1er 121 boulevard Denfert Rochereau Cognac

Causerie avec Marlène Mauris Villa François 1er 121 boulevard Denfert Rochereau Cognac mardi 14 avril 2026.

Causerie avec Marlène Mauris

Villa François 1er 121 boulevard Denfert Rochereau 121 bd Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 18:00:00
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-14

Discussion avec l’autrice suisse Marlène Mauris, sélectionnée pour le Prix des Lecteurs 2025.
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Villa François 1er 121 boulevard Denfert Rochereau 121 bd Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 88 01  contact@litteratures-europeennes.com

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English : Causerie avec Marlène Mauris

Discussion with Swiss author Marlène Mauris, shortlisted for the Prix des Lecteurs 2025.

L’événement Causerie avec Marlène Mauris Cognac a été mis à jour le 2026-03-25 par Destination Cognac

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