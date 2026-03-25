Causerie avec Marlène Mauris Villa François 1er 121 boulevard Denfert Rochereau Cognac

Causerie avec Marlène Mauris

Villa François 1er 121 boulevard Denfert Rochereau 121 bd Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 18:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Discussion avec l’autrice suisse Marlène Mauris, sélectionnée pour le Prix des Lecteurs 2025.

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Villa François 1er 121 boulevard Denfert Rochereau 121 bd Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 88 01 contact@litteratures-europeennes.com

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English : Causerie avec Marlène Mauris

Discussion with Swiss author Marlène Mauris, shortlisted for the Prix des Lecteurs 2025.

L’événement Causerie avec Marlène Mauris Cognac a été mis à jour le 2026-03-25 par Destination Cognac