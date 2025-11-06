CAUSERIE AVEC MICHEL THÉRON Lunel

CAUSERIE AVEC MICHEL THÉRON

173 Rue Marx Dormoy Lunel Hérault

6 novembre 2025 15h-17h

Espace Castel

Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles.

Tél 04 67 87 83 94

Agrégé de lettres, professeur honoraire en khâgne et hypokhâgne, écrivain, photographe, vidéaste, chroniqueur et conférencier, Michel Théron propose et anime une Causerie mensuelle, chaque premier jeudi du mois. Le thème retenu pour ce nouveau cycle porte sur Visages de l’amour .

English :

november 6, 2025 ? 3pm-5pm

Espace Castel

Free admission subject to availability.

Tel: 04 67 87 83 94

German :

6. November 2025 ? 15h-17h

Raum Castel

Freier & kostenloser Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Tel: 04 67 87 83 94

Italiano :

6 novembre 2025 ? 15:00 17:00

Spazio Castel

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Tel: 04 67 87 83 94

Espanol :

6 de noviembre de 2025 ? 15.00 h 17.00 h

Espacio Castel

Entrada gratuita sujeta a disponibilidad.

Teléfono: 04 67 87 83 94

