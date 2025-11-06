CAUSERIE AVEC MICHEL THÉRON Lunel
CAUSERIE AVEC MICHEL THÉRON Lunel jeudi 6 novembre 2025.
CAUSERIE AVEC MICHEL THÉRON
173 Rue Marx Dormoy Lunel Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-06
Date(s) :
2025-11-06
6 novembre 2025 15h-17h
Espace Castel
Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles.
Tél 04 67 87 83 94
Agrégé de lettres, professeur honoraire en khâgne et hypokhâgne, écrivain, photographe, vidéaste, chroniqueur et conférencier, Michel Théron propose et anime une Causerie mensuelle, chaque premier jeudi du mois. Le thème retenu pour ce nouveau cycle porte sur Visages de l’amour .
173 Rue Marx Dormoy Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 94
English :
november 6, 2025 ? 3pm-5pm
Espace Castel
Free admission subject to availability.
Tel: 04 67 87 83 94
German :
6. November 2025 ? 15h-17h
Raum Castel
Freier & kostenloser Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.
Tel: 04 67 87 83 94
Italiano :
6 novembre 2025 ? 15:00 17:00
Spazio Castel
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
Tel: 04 67 87 83 94
Espanol :
6 de noviembre de 2025 ? 15.00 h 17.00 h
Espacio Castel
Entrada gratuita sujeta a disponibilidad.
Teléfono: 04 67 87 83 94
L’événement CAUSERIE AVEC MICHEL THÉRON Lunel a été mis à jour le 2025-10-30 par 34 OT PAYS DE LUNEL