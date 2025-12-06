CAUSERIE AVEC MICHEL THÉRON Lunel

CAUSERIE AVEC MICHEL THÉRON

Date(s) 8 janvier 2026 de 15 h à 17 h

Emplacement Espace Castel

Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles.

Agrégé de lettres, professeur honoraire en khâgne et hypokhâgne, écrivain, photographe, vidéaste, chroniqueur et conférencier, Michel Théron propose et anime une Causerie mensuelle, chaque premier jeudi du mois. Le thème retenu pour ce nouveau cycle porte sur Visages de l’amour

English :

Date(s): January 8, 2026 from 3 p.m. to 5 p.m

Location: Espace Castel

Free admission subject to availability.

