CAUSERIE AVEC MICHEL THÉRON Lunel

173 Rue Marx Dormoy Lunel Hérault
Date(s) 8 janvier 2026 de 15 h à 17 h
Emplacement Espace Castel
Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles.
Agrégé de lettres, professeur honoraire en khâgne et hypokhâgne, écrivain, photographe, vidéaste, chroniqueur et conférencier, Michel Théron propose et anime une Causerie mensuelle, chaque premier jeudi du mois. Le thème retenu pour ce nouveau cycle porte sur Visages de l’amour
