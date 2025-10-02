CAUSERIE AVEC MICHEL THÉRON VISAGES DE L’AMOUR Lunel

Michel Théron et ses Causeries sont de retour à l’Espace Castel tous les premiers jeudis du mois. Cette année, la thématique amènera le conférencier et son public sur une interaction autour des Visages de l’amour .

Initié en 2015, ce rendez-vous se déroule chaque premier jeudi du mois. Selon le Dictionnaire Larousse, une causerie est un discours familier, un entretien sans prétention, voir une petite conférence informelle. C’est ce que vous invite à partager la Ville de Lunel aux côtés de Michel Théron.

Ainsi, chaque premier jeudi du mois, de 15 h à 17 h, le public pourra pendant deux heures écouter et discuter avec Michel Théron. Agrégé de lettres, professeur honoraire en khâgne et en hypokhâgne au Lycée Joffre à Montpellier, vidéaste, chroniqueur et romancier, Michel Théron aime le savoir et aime surtout le transmettre.

Même s’il a arrêté de travailler en 2005, on ne peut pas dire de Michel Théron qu’il est à la retraite sa plume et son esprit ne cessent de travailler et produire ! Avec plus d’une quinzaine d’ouvrages à son actif, Michel Théron participe aussi régulièrement à des publications en tant que rédacteur. Par exemple pour Golias Hebdo et Golias Magazine. Si on peut le lire, on peut l’entendre aussi il anime pour la radio associative montpelliéraine FM Plus, une émission de fond et des billets d’humeur hebdomadaires. Enfin, il se plaît à rencontrer le public pendant les conférences qu’il anime un peu partout sur différentes thématiques comme la culture générale, la culture religieuse, la littérature, les arts, la poésie… etc. Passionné par les mots et l’image, Michel Théron a toujours une belle envie de rencontrer et de partager avec les autres, son savoir, ses réflexions, ses passions…

Autant de bonnes raisons pour lui d’animer avec et pour le public lunellois ces Causeries. L’objectif principal étant de partager et de se cultiver ! Après Les chemins de la sagesse , La recherche de nos croyances et Comprendre la culture générale De l’héritage à la formation , et l’an passé Grains de sagesse Comment mieux vivre , Michel Théron a choisi d’explorer pour son nouveau cycle de causeries, les Visages de l’amour . .

