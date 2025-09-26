Causerie Café au 3ème lieu Saint-Paul-Flaugnac
Causerie Café au 3ème lieu Saint-Paul-Flaugnac vendredi 26 septembre 2025.
Causerie Café au 3ème lieu
69 Impasse du château Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Début : 2025-09-26 19:00:00
fin : 2025-09-26
2025-09-26
Un espace de discussion convivial ouvert à toutes et tous.
Pas de thème particulier, simplement l’envie d’échanger, de se rencontrer.
69 Impasse du château Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13 cafe@3emelieu46.fr
A friendly discussion forum open to all.
No particular theme, just the desire to exchange ideas and meet.
Ein geselliger Diskussionsraum, der für alle offen ist.
Kein bestimmtes Thema, nur die Lust, sich auszutauschen und sich zu treffen.
Un forum di discussione amichevole aperto a tutti.
Nessun tema particolare, solo la voglia di chiacchierare e di incontrarsi.
Un foro de debate amistoso y abierto a todos.
Ningún tema en particular, sólo ganas de charlar y conocerse.
L’événement Causerie Café au 3ème lieu Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Cahors Vallée du Lot