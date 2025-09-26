Causerie Café au 3ème lieu Saint-Paul-Flaugnac

Causerie Café au 3ème lieu Saint-Paul-Flaugnac vendredi 26 septembre 2025.

Causerie Café au 3ème lieu

69 Impasse du château Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Début : 2025-09-26 19:00:00

2025-09-26

Un espace de discussion convivial ouvert à toutes et tous.

Pas de thème particulier, simplement l'envie d'échanger, de se rencontrer.

+33 6 80 25 46 13 cafe@3emelieu46.fr

English :

A friendly discussion forum open to all.

No particular theme, just the desire to exchange ideas and meet.

German :

Ein geselliger Diskussionsraum, der für alle offen ist.

Kein bestimmtes Thema, nur die Lust, sich auszutauschen und sich zu treffen.

Italiano :

Un forum di discussione amichevole aperto a tutti.

Nessun tema particolare, solo la voglia di chiacchierare e di incontrarsi.

Espanol :

Un foro de debate amistoso y abierto a todos.

Ningún tema en particular, sólo ganas de charlar y conocerse.

