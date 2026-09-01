Causerie Cavan

Informations pratiques

Cavan

Causerie

Ti ar Vro Cavan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 20:30:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Sèrgi Carles viendra nous parler de son enfance occitane, de la découverte de sa langue en même temps que la mutation des campagnes et sa disparition progressive. A travers son expérience et son vécu occitan, il nous sera permis de faire le parallèle avec la langue bretonne, sa transmission, son histoire, sa survivance.

Serge Carles, instituteur à la retraite, militant de la langue occitane à l’école, est un amoureux de la Bretagne òu il vient à Saint-Michel en Grève depuis de nombreuses années. Marqué par des acteurs de l’enseignement du breton à l’école publique et leurs associations, il a été conseiller pédagogique pour la langue et la culture occitane en Aveyron où il a travaillé à l’entrée de l’occitan à l’école et à la mise en route des premières sections bilingues français-occitan à parité horaire.

Ce n’est que bien plus tard qu’il a pensé nécessaire de témoigner de son enfance, une enfance paysanne en Aveyron où il est né en 1950. Les familles passaient de plus en plus au français avec leurs enfants. Il en allait un peu différemment chez lui où l’occitan, sous le nom de « patois », dominait dans la famille et le voisinage. Il sera la langue qu’il parlera à tous, à sa mère également. Elle, mystérieusement, ne parlait que français à tous, mais tous s’adressait à elle en occitan. Situation énigmatique pour cet enfant, qui fera naître une interrogation précoce sur ce « patois » qu’il parlait fièrement en dehors de l’école, et dont l’école, ni la famille, ni les livres ne disaient rien.

Les lectures, en français — avec des morceaux en occitan et projection de la traduction française —, seront suivies d’une conversation avec l’auteur et le public : similitudes et spécificités des situations en Occitanie et en Bretagne. .

Ti ar Vro Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55

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English :

L’événement Causerie Cavan a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose