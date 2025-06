Causerie citoyenne De la terre à l’assiette – Jardins partagés Miramont-de-Guyenne 18 juin 2025 18:00

L’association Les Copains de la Vieille École vous invite à leur 4ᵉ rendez-vous de conversations citoyennes. La journée nationale de l’agriculture nous inspire pour échanger sur Comment produire, transformer et consommer autrement, en respectant la terre, les saisons et ceux qui la cultivent ? Une causerie citoyenne est un espace temps pour discuter, débattre, réfléchir et partager autour d’une thématique, dans une ambiance conviviale et bienveillante. .

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 79 93 72

English : Causerie citoyenne De la terre à l’assiette

The association Les Copains de la Vieille École invites you to their 4? rendez-vous of citizen conversations. National Agriculture Day inspires us to discuss How can we produce, transform and consume differently, while respecting the earth, the seasons and those who cultivate it?

German : Causerie citoyenne De la terre à l’assiette

Der Verein Les Copains de la Vieille École lädt Sie zu seinem vierten Treffen für Bürgergespräche ein. Der Nationale Tag der Landwirtschaft inspiriert uns dazu, uns über folgende Themen auszutauschen: Wie können wir anders produzieren, verarbeiten und konsumieren, indem wir die Erde, die Jahreszeiten und die Menschen, die sie bewirtschaften, respektieren?

Italiano :

L’associazione Les Copains de la Vieille École vi invita ai suoi 4 incontri di conversazione civica. La Giornata nazionale dell’agricoltura ci ispira a discutere: Come possiamo produrre, trasformare e consumare in modo diverso, rispettando la terra, le stagioni e coloro che la coltivano?

Espanol : Causerie citoyenne De la terre à l’assiette

La asociación Les Copains de la Vieille École le invita a sus 4? encuentros de conversaciones cívicas. El Día Nacional de la Agricultura nos inspira para debatir ¿Cómo podemos producir, transformar y consumir de otra manera, respetando la tierra, las estaciones y a quienes la cultivan?

