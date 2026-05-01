Causerie citoyenne Rue de la Sole Eymet
Causerie citoyenne Rue de la Sole Eymet jeudi 21 mai 2026.
Eymet
Causerie citoyenne
Rue de la Sole Jardin de Sally Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21 20:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Et si le jardin était bien plus qu’un simple espace à cultiver ?
Un lieu pour ralentir, respirer, apprendre, transmettre, observer, créer du lien… Chacun y trouve quelque chose de différent.
Que vous ayez les mains dans la terre tous les jours ou juste l’envie de vous y mettre, cette causerie est l’occasion d’échanger autour des multiples façons de vivre le jardin et du bien qu’il peut nous faire.
Au plaisir de vous entendre et de partager ce moment ensemble. .
Rue de la Sole Jardin de Sally Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 75 76 34 contact@la-vieille-ecole.fr
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English : Causerie citoyenne
L’événement Causerie citoyenne Eymet a été mis à jour le 2026-05-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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