Causerie citoyenne Journée mondiale de la Démocratie La Vieille École Bourgougnague mercredi 17 septembre 2025.

L’association Les Copains de la Vieille École vous invite à leur rendez-vous de conversations citoyennes. Le thème d’actualité abordé ce mois-ci Journée mondiale de la Démocratie. Une causerie citoyenne est un espace temps pour discuter, débattre, réfléchir et partager autour d’une thématique, dans une ambiance conviviale et bienveillante. .

La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 79 93 72

English : Causerie citoyenne Journée mondiale de la Démocratie

The association Les Copains de la Vieille École invites you to join them for their monthly citizens’ conversation. This month’s theme: World Democracy Day.

German : Causerie citoyenne Journée mondiale de la Démocratie

Der Verein Les Copains de la Vieille École lädt Sie zu seinen Bürgergesprächen ein. Das aktuelle Thema, das in diesem Monat behandelt wird Welttag der Demokratie.

Italiano :

L’associazione Les Copains de la Vieille École vi invita a partecipare a una serie di conversazioni civiche. Il tema di questo mese è la Giornata mondiale della democrazia: La Giornata mondiale della democrazia.

Espanol : Causerie citoyenne Journée mondiale de la Démocratie

La asociación Les Copains de la Vieille École le invita a participar en una serie de conversaciones cívicas. El tema de este mes es de actualidad: El Día Mundial de la Democracia.

