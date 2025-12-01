Causerie citoyenne Noël Solidaire Maison des Autres Modes Paris

Causerie citoyenne Noël Solidaire

Le 17 décembre, nous vous invitons à une causerie citoyenne dédiée à la découverte de l’histoire, des actions et des membres du collectif UAMEP, fondé en 2017 par Arielle Levy et fédérant tout un écosystème

Ce sera également l’occasion de vous présenter les grandes thématiques que nous aborderons en 2026.

La rencontre se conclura autour d’un verre de l’amitié, pour célébrer ensemble un Noël solidaire.

Gratuit sur inscription ici https://my.weezevent.com/causerie-citoyenne-noel-solidaire

Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :

rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.

Le mercredi 17 décembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/UAMEP/