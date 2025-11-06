Causerie comment résoudre une crise Maison des associations Champniers-et-Reilhac

Causerie comment résoudre une crise Maison des associations Champniers-et-Reilhac jeudi 6 novembre 2025.

Causerie comment résoudre une crise

Maison des associations 347 route de Trieux Champniers-et-Reilhac Dordogne

Comment la bienveillance permet de respecter vos limites et les besoins de l’enfant. Animé par Manou. Sur réservation.

Maison des associations 347 route de Trieux Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 54 43 53

English : Causerie comment résoudre une crise

How kindness can help you respect your limits and your child?s needs. Hosted by Manou. Reservations required.

German : Causerie comment résoudre une crise

Wie Wohlwollen es Ihnen ermöglicht, Ihre Grenzen und die Bedürfnisse des Kindes zu respektieren. Moderiert von Manou. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Come la gentilezza può aiutarvi a rispettare i vostri limiti e le esigenze di vostro figlio. Ospitato da Manou. Solo su prenotazione.

Espanol : Causerie comment résoudre une crise

Cómo la amabilidad puede ayudarte a respetar tus límites y las necesidades de tu hijo. Organizado por Manou. Sólo con reserva previa.

