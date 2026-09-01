Causerie-conférence : « D’une enfance thannoise à la direction de la Scala, parcours d’une passion » Thann
samedi 19 septembre 2026 · Thann
Informations pratiques
Thann
Causerie-conférence : « D’une enfance thannoise à la direction de la Scala, parcours d’une passion »
7 place Joffre Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
De son enfance thannoise à la direction de la Scala, découvrez le parcours exceptionnel de Dominique Meyer et sa passion pour l’art lyrique.
Une rencontre exceptionnelle autour du parcours de Dominique Meyer, enfant de Thann devenu l’une des grandes figures de l’art lyrique international. Économiste de formation, il a dirigé plusieurs institutions prestigieuses, dont l’Opéra de Vienne et la Scala de Milan. Cette causerie-conférence sera l’occasion de revenir sur les grandes étapes de sa carrière, ses rencontres et sa passion pour l’opéra, qui l’ont conduit au sommet du monde lyrique. .
7 place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 91 06
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English :
From his childhood in Thann to his tenure as director of La Scala, discover Dominique Meyer’s extraordinary career and his passion for opera.
L’événement Causerie-conférence : « D’une enfance thannoise à la direction de la Scala, parcours d’une passion » Thann a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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