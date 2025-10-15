CAUSERIE danse basque contemporaine Biarritz

CAUSERIE danse basque contemporaine

11 Rue de Pelletier Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Causerie autour de la danse basque contemporaine avec Aintzane Garat, artiste chorégraphe

Entrée libre .

11 Rue de Pelletier Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 02 36 theatre-versant@orange.fr

