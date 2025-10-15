CAUSERIE danse basque contemporaine Biarritz

CAUSERIE danse basque contemporaine Biarritz jeudi 18 décembre 2025.

11 Rue de Pelletier Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-18

2025-12-18

Causerie autour de la danse basque contemporaine avec Aintzane Garat, artiste chorégraphe
Entrée libre   .

11 Rue de Pelletier Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 02 30  theatre-versant@orange.fr

