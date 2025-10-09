Causerie de Géocontact Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes

Causerie de Géocontact Salle OSERen

Causerie de Géocontact Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes jeudi 9 octobre 2025.

Causerie de Géocontact Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes Jeudi 9 octobre, 17h30 Ille-et-Vilaine

Edition spéciale : retours de terrain : Kevin MOREAU et Marc POUJOL

* Kevin MOREAU : Retour de terrain dans le plateau du Tibet hypothèses de travail sur l’évolution du plateau et du bassin du Lunpola pendant le Paléogène
* Marc POUJOL : Retour de terrain au 55e parallèle : à la recherche d’un pont terrestre entre l’Antarctique et Patagonie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-09T17:30:00.000+02:00
Fin : 2025-10-09T18:30:00.000+02:00

1
 

Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes 263 Avenue du Général Leclerc Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine