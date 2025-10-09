Causerie de Géocontact Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes

Causerie de Géocontact Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes jeudi 9 octobre 2025.

Causerie de Géocontact Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes Jeudi 9 octobre, 17h30 Ille-et-Vilaine

Edition spéciale : retours de terrain : Kevin MOREAU et Marc POUJOL

* Kevin MOREAU : Retour de terrain dans le plateau du Tibet hypothèses de travail sur l’évolution du plateau et du bassin du Lunpola pendant le Paléogène

* Marc POUJOL : Retour de terrain au 55e parallèle : à la recherche d’un pont terrestre entre l’Antarctique et Patagonie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-09T17:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-09T18:30:00.000+02:00

1



Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes 263 Avenue du Général Leclerc Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine