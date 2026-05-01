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Causerie DE LA TRAGÉDIE À L’ESPOIR ORADOUR-SUR-GLANE, UN SYMBOLE DE PAIX Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne

Causerie DE LA TRAGÉDIE À L’ESPOIR ORADOUR-SUR-GLANE, UN SYMBOLE DE PAIX Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne

Causerie DE LA TRAGÉDIE À L’ESPOIR ORADOUR-SUR-GLANE, UN SYMBOLE DE PAIX Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Le Bateau Livre

Adresse : 35 Place de la Libération

Ville : 87920 Condat-sur-Vienne

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Condat-sur-Vienne

Causerie DE LA TRAGÉDIE À L’ESPOIR ORADOUR-SUR-GLANE, UN SYMBOLE DE PAIX

Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:00:00
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

Philippe Lacroix et Maurice Gauthier proposent une conférence sur Oradour-sur-Glane ayant pour thème De la tragédie à l’espoir Oradour-sur-Glane, un symbole de paix .

Aujourd’hui, le village martyr incarne à la fois le devoir de mémoire et une résilience exemplaire. Comment un lieu marqué par l’horreur a-t-il pu renaître de ses cendres ? Entre la conservation des ruines comme symbole universel de paix, la reconstruction d’un nouveau village à proximité, et les défis contemporains de transmission et de développement, Oradour-sur-Glane interroge notre rapport à l’Histoire et à l’avenir. Participez à un voyage entre passé et présent, pour comprendre comment Oradour a transformé sa tragédie en un message d’espoir et de vigilance pour les générations futures.

Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs.   .

Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 96 07 

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English : Causerie DE LA TRAGÉDIE À L’ESPOIR ORADOUR-SUR-GLANE, UN SYMBOLE DE PAIX

L’événement Causerie DE LA TRAGÉDIE À L’ESPOIR ORADOUR-SUR-GLANE, UN SYMBOLE DE PAIX Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Limoges Métropole

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