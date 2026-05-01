Causerie DE LA TRAGÉDIE À L’ESPOIR ORADOUR-SUR-GLANE, UN SYMBOLE DE PAIX Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne
Causerie DE LA TRAGÉDIE À L’ESPOIR ORADOUR-SUR-GLANE, UN SYMBOLE DE PAIX Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne mercredi 6 mai 2026.
Condat-sur-Vienne
Causerie DE LA TRAGÉDIE À L’ESPOIR ORADOUR-SUR-GLANE, UN SYMBOLE DE PAIX
Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Philippe Lacroix et Maurice Gauthier proposent une conférence sur Oradour-sur-Glane ayant pour thème De la tragédie à l’espoir Oradour-sur-Glane, un symbole de paix .
Aujourd’hui, le village martyr incarne à la fois le devoir de mémoire et une résilience exemplaire. Comment un lieu marqué par l’horreur a-t-il pu renaître de ses cendres ? Entre la conservation des ruines comme symbole universel de paix, la reconstruction d’un nouveau village à proximité, et les défis contemporains de transmission et de développement, Oradour-sur-Glane interroge notre rapport à l’Histoire et à l’avenir. Participez à un voyage entre passé et présent, pour comprendre comment Oradour a transformé sa tragédie en un message d’espoir et de vigilance pour les générations futures.
Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 96 07
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English : Causerie DE LA TRAGÉDIE À L’ESPOIR ORADOUR-SUR-GLANE, UN SYMBOLE DE PAIX
L’événement Causerie DE LA TRAGÉDIE À L’ESPOIR ORADOUR-SUR-GLANE, UN SYMBOLE DE PAIX Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Limoges Métropole
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