Causerie de Marcel Burel Crozon

Les Kabyles détenus dans le réduit de Quélern (1873-1874)

Marcel Burel

Une page d’histoire dans celle pourtant fort riche de la commune de Roscanvel, attire l’attention, c’est celle de la détention des chefs kabyles dans le réduit de Quélern.

Rappelons les faits en 1871, en l’absence des troupes rappelées à Paris pour écraser la Commune, les tribus kabyles se révoltent, notamment pour protester contre la spoliation de leurs terres. Après quelques succès, elles sont défaites et leurs chefs jugés et condamnés par le tribunal de Constantine. Commence un long périple pénitentiaire Toulon, Nîmes, Saint-Martin de Ré et enfin Quélern (1873). Dans le réduit, ils côtoient des Communards en attente de départ pour la Nouvelle-Calédonie. Qui étaient-ils ? Quelles furent leurs conditions de détention ? Comment se comportèrent-ils ? Comment vécurent-ils l’éloignement avec leurs pays ? Un certain nombre d’événements rend leur séjour particulièrement émouvant la mort d’un des leurs, la visite de la mère de Mokrani, leur embarquement pour la Nouvelle-Calédonie… et leur avenir en déportation.

La conférence se terminera par un film de 5mn consacré à leur histoire, tourné à Roscanvel.

Entrée libre, participation au chapeau. Pas de réservation possible.

Causeries suivies d’un pot de l’amitié. .

