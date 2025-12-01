Causerie de Ti Ar Vro Ti Ar Vro Cavan
Causerie de Ti Ar Vro Ti Ar Vro Cavan mercredi 10 décembre 2025.
Causerie de Ti Ar Vro
Ti Ar Vro Rue Jean Monnet Cavan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 20:30:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Littérature et société à l’époque du moyen-breton (1350-1650)
Lennegezh ha kevredigezh da vare ar c’hrennvrezhoneg (1350-1650)
Ti ar Vro et la bibliothèque langue bretonne de la BCA de Plérin vous invite à une causerie en breton avec Hervé Bihan professeur émérite de l’université de Rennes 2. La soirée aura pour thème Littérature et société à l’époque du moyen-breton (1350-1650)
M’eo bet al latin ar yezh pennañ en aktoù ofisiel, ha se a-raok na deufe ar galleg da gemer e blas, e oa ar brezhoneg yezh ar gevredigezh eus an dud izel betek an noblañsoù. A-dreuz skouerioù anavezet evit darn, nevez dizoloet evit darn all, e vo graet un tamm beaj en darempredoù etre al lennegezh krennvrezhoneg hag ar gevredigezh. Evel da skouer, gant arroudennoù Ivoned Omnes, re dornskrid Barberini 38, gant an enskrivadur en diavaez bered Ploubêr, gant deiziataer Boloi en Planiel, ha gant traoù all diembann betek-hen, evel ur ganaouenn garantez.
Si le latin a été la langue principales des actes officiels, et cela avant qu’il ne soit remplacé par le français, la langue bretonne était la langue de toute une société, des classes les plus basses aux classes nobles. Au travers d’exemples connus pour une part, et d’exemples nouvellement découverts pour une autre part, nous ferons un voyage dans les realtions entre la littérature en moyen-breton et la société. Comme par exemple avec les extraits d’Ivoned Omnes, ceux du ms Barberini 38, l’inscription externe du cimetière de Ploubezre, l’agenda de Boloï en Pleudaniel, et avec d’autres pièces inédites, comme une chanson d’amour. .
Ti Ar Vro Rue Jean Monnet Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55
English :
L’événement Causerie de Ti Ar Vro Cavan a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose