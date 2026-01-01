Causerie de Ti Ar Vro Ti Ar Vro Treger-Goueloù Cavan

Causerie de Ti Ar Vro

Ti Ar Vro Treger-Goueloù Rue Jean Monnet Cavan Côtes-d’Armor

Ti ar Vro et la bibliothèque langue bretonne départementale langue bretonne de Cavan vous invite à sa causerie mensuelle qui aura lieu un vendredi cette fois. Rendez-vous donc le vendredi 23 janvier à Ti ar Vro pour découvrir le dernier ouvrage de Gérard Alle !

En tournée pour présenter son dernier film, Vendanges en Utopie, Gérard Alle en a profité pour noircir son carnet de route. Avec gourmandise. En résulte un road-movie vagabond, où le réel joue librement avec l’imaginaire et le temps présent s’amuse de son reflet dans le miroir du passé.

C’est Miz Du. Le mois noir. Débarrassée de ses beaux habits d’été, la Bretagne est ici mise à nu. Dans la lumière des phares jaillissent des personnages engagés, truculents, célèbres ou anonymes, aux destins singuliers. Et aussi quelques fantômes.

30 projections. 4500 kilomètres. Jour par jour, en 34 courts chapitres, l’auteur mitonne un portrait subjectif de sa Bretagne. On y parle de littérature, de cinéma, de politique, de paysage préservé ou ravagé. Et de vin, bien entendu. Il passe par Cavan, où les vignerons bretons sont réunis. Mais la route du salon La Cav’en folie s’avère parfois semée d’embûches, surtout quand elle passe par la forêt de Koat an Noz… .

