Causerie de Ti Ar Vro Fest-noz et patrimoine culturel immatériel (PCI) dans la société bretonne d'aujourd'hui Cavan mercredi 17 septembre 2025.

Rue Jean Monnet Cavan Côtes-d'Armor

2025-09-17 20:30:00

2025-09-17

Charles Quimbert, ancien directeur de Dastum et de BCD, viendra témoigner des raisons qui ont motivé l’association Dastum à s’emparer de la notion de patrimoine culturel immatériel et à coordonner la rédaction du dossier demandant l’inscription du fest-noz à l’Unesco. Après avoir rappelé les différentes étapes de cette démarche et en avoir dressé le bilan, nous nous interrogerons sur la place que le PCI prend dans la société bretonne d’aujourd’hui. .

Rue Jean Monnet Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55

