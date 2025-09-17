Causerie de Ti Ar Vro Fest-noz et patrimoine culturel immatériel (PCI) dans la société bretonne d’aujourd’hui Cavan
Causerie de Ti Ar Vro Fest-noz et patrimoine culturel immatériel (PCI) dans la société bretonne d’aujourd’hui
Rue Jean Monnet Cavan Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-17 20:30:00
2025-09-17
Charles Quimbert, ancien directeur de Dastum et de BCD, viendra témoigner des raisons qui ont motivé l’association Dastum à s’emparer de la notion de patrimoine culturel immatériel et à coordonner la rédaction du dossier demandant l’inscription du fest-noz à l’Unesco. Après avoir rappelé les différentes étapes de cette démarche et en avoir dressé le bilan, nous nous interrogerons sur la place que le PCI prend dans la société bretonne d’aujourd’hui. .
Rue Jean Monnet Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55
