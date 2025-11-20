Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Causerie-débat dans le cadre de l’exposition Graines, farine et pain Salle du Vendonnais Saint-Julien-le-Vendômois

Causerie-débat dans le cadre de l'exposition Graines

Causerie-débat dans le cadre de l’exposition Graines, farine et pain Salle du Vendonnais Saint-Julien-le-Vendômois jeudi 20 novembre 2025.

Causerie-débat dans le cadre de l’exposition Graines, farine et pain

Salle du Vendonnais Le Bourg Saint-Julien-le-Vendômois Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20

Date(s) :
2025-11-20

Dans le cadre de l’ exposition Graines, farine et pain , une Causerie Débat se tiendra en présence de Laurence Clays (boulangère locale) et Tiphaine De Tienda (meunière). Vente de pain sur place.   .

Salle du Vendonnais Le Bourg Saint-Julien-le-Vendômois 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96  mdpompadour@lubersacpompadour.fr

English : Causerie-débat dans le cadre de l’exposition Graines, farine et pain

German : Causerie-débat dans le cadre de l’exposition Graines, farine et pain

Italiano :

Espanol : Causerie-débat dans le cadre de l’exposition Graines, farine et pain

L’événement Causerie-débat dans le cadre de l’exposition Graines, farine et pain Saint-Julien-le-Vendômois a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze