Causerie-débat dans le cadre de l’exposition Graines, farine et pain Salle du Vendonnais Saint-Julien-le-Vendômois

Causerie-débat dans le cadre de l’exposition Graines, farine et pain
Salle du Vendonnais Le Bourg Saint-Julien-le-Vendômois Corrèze
Dans le cadre de l’ exposition Graines, farine et pain , une Causerie Débat se tiendra en présence de Laurence Clays (boulangère locale) et Tiphaine De Tienda (meunière). Vente de pain sur place. .
Salle du Vendonnais Le Bourg Saint-Julien-le-Vendômois 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr
