Causerie-débat MAS-MAISON ACTION SOLIDARITÉ Paris

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 08 mars, est une occasion de mettre en lumière les défis et avancées liés aux droits des femmes à travers le monde. Dans un contexte où les inégalités de genre persistent et où de nombreuses femmes font face à des violences économiques, sociales et psychologiques, il est crucial d’explorer les stratégies de résilience et les leviers de pouvoir qu’elles mobilisent pour entreprendre et s’émanciper.

Cette conférence vise à rassembler des expertes, des cadres, des leaders d’opinion, des entrepreneures, des activistes et des membres de la diaspora africaine pour partager des expériences inspirantes, valoriser les initiatives portées par les femmes et identifier des pistes d’action concrètes en faveur de leur autonomisation.

2. OBJECTIFS

Mettre en lumière les défis rencontrés par les femmes face aux inégalités

Partager des témoignages et des stratégies de résilience dans divers secteurs

Proposer des solutions et des pistes d’accompagnement pour renforcer le leadership féminin

Créer un espace d’échange et de mise en réseau entre les participantes et participants

Cette causerie débat s’adresse à tout public sans distinction.

À l’occasion du 8 mars prochain, l’association Diaspora Invest vous invite à un moment fort d’échanges et d’inspiration autour du thème : “S’affirmer et réussir face aux inégalités”

Le samedi 07 mars 2026

de 16h00 à 19h00

gratuit

Participation libre : l’entrée est gratuite, et des contributions sont proposées pour accéder à des services additionnels.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-07T17:00:00+01:00

fin : 2026-03-07T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-07T16:00:00+02:00_2026-03-07T19:00:00+02:00

MAS-MAISON ACTION SOLIDARITÉ 10-18, Rue des Terres au Curé 75013 Salle le LOFTParis

https://diaspora-invest.s2.yapla.com/fr/event-106252 diasporainvests@gmail.com https://www.facebook.com/diasporaInvests/ https://www.facebook.com/diasporaInvests/



