Causerie Dédicace avec Olivier Mazerolle – Villefranche-de-Rouergue 23 juin 2025 07:00

Causerie Dédicace avec Olivier Mazerolle Rue Saint-Jacques Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Causerie et séance de dédicace à l’occasion de la sortie du dernier roman d’Olivier Mazerolle, journaliste et éditorialiste « Crime et Abandon ».

Talk and book signing to mark the release of journalist and editorialist Olivier Mazerolle’s latest novel, « Crime et Abandon ».

Gespräch und Signierstunde anlässlich der Veröffentlichung des neuesten Romans von Olivier Mazerolle, Journalist und Leitartikler « Crime et Abandon » (Verbrechen und Vernachlässigung).

Conferenza e firma del libro in occasione dell’uscita dell’ultimo romanzo del giornalista ed editorialista Olivier Mazerolle, Crime et Abandon.

Conferencia y firma de libros con motivo de la publicación de la última novela del periodista y editorialista Olivier Mazerolle, Crime et Abandon.

