Causerie des aînés [Festival Taol Kurun], Médiathèque Tréméven

Causerie des aînés [Festival Taol Kurun]

Médiathèque 4 Place de l’Église Tréméven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 15:00:00

fin : 2026-01-29 17:00:00

Date(s) :

2026-01-29

Visite découverte, discussion autour de l’exposition “Marcelle & Anjela” .

Médiathèque 4 Place de l’Église Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48

English : Causerie des aînés [Festival Taol Kurun]

