Causerie du patrimoine Bibracte, grand site national avec Vincent Guichard, directeur général TRAC Laizy

Causerie du patrimoine Bibracte, grand site national avec Vincent Guichard, directeur général

TRAC 1360 route de Chazeu Moulin de Chazeu Laizy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:00:00

fin : 2026-04-09 21:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Les Causeries du Patrimoine.

Au cours des dernières années, il est un sujet qui est venu remplir nos journaux, qu’ils soient télévisés, radiodiffusés ou imprimés. À côté de la politique, des célébrités et des faits divers, on ne cesse plus de parler du patrimoine. Il y a bien sûr de grands moments plus ou moins tragiques, comme l’incendie de Notre-Dame de Paris ou les nécessaires travaux de modernisation du Louvre, mais aussi des milliers de petits projets, un peu partout en France, eu Europe et ailleurs dans le monde, et qui visent à sauver une église de village, un château, une oeuvre d’art.

Ce qui pendant longtemps a été réservé au milieu des conservateurs et des experts, souvent dans un cadre très parisien, intéresse maintenant la très grande majorité des Français, qui se passionnent pour une exposition, une acquisition, une restauration.

Le succès de nouveaux magazines spécialisés et d’émissions de télévision en est la preuve.

Et si nous parlions de tout cela au moulin de Chazeu ? Les Causeries du patrimoine ont pour ambition d’évoquer des sujets patrimoniaux, en lien avec l’histoire et les arts, dans le cadre d’une discussion avec des professionnels du secteur ou des experts de certains sujets.

Plus qu’une simple conférence, il s’agira de séances participatives, de véritable causeries au coin du feu (même s’il sera éteint pour les séances estivales !). Elles seront animées par Thomas Ménard, responsable des contenus et du développement de la plateforme culturelle des Amis du patrimoine européen.

Et si nous parlions de tout cela au moulin de Chazeu ?

Vincent GUICHARD, directeur général, nous propose de parler de BIBRACTE, grand site national… .

TRAC 1360 route de Chazeu Moulin de Chazeu Laizy 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 39 64 67

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English : Causerie du patrimoine Bibracte, grand site national avec Vincent Guichard, directeur général

L’événement Causerie du patrimoine Bibracte, grand site national avec Vincent Guichard, directeur général Laizy a été mis à jour le 2026-03-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)