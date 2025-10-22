Causerie du patrimoine Enquêtes obscures au cœur du Val de l’Eyre Médiathèque du Barp Le Barp

Médiathèque du Barp 32 Avenue des Pyrénées Le Barp Gironde

MUSEE DU VAL DE L’EYRE

Au programme une exploration des faits divers les plus marquants du Val de l’Eyre, du massacre de Tastous de 1872 aux mystères les plus sombres du passé.

Une rencontre ouverte à tous.

Téléphone +33 6 11 28 72 69

Email musee@valdeleyre.fr .

