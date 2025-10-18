Causerie du patrimoine La forêt des Landes son rôle et son importance dans le Val de l’Eyre Salles

Causerie du patrimoine La forêt des Landes son rôle et son importance dans le Val de l’Eyre Salles samedi 18 octobre 2025.

Causerie du patrimoine La forêt des Landes son rôle et son importance dans le Val de l’Eyre

Salle Picoutin Salles Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

MUSEE DU VAL DE L’EYRE | CONSEIL DES SAGES DE SALLES

Animée en partenariat avec le Conseil des Sages de Salles et la commune de Salles, cette rencontre vous plongera dans l’histoire, les usages et la richesse de cet immense massif qui nous entoure.

Un rendez-vous ouvert à tous, pour mieux comprendre le patrimoine naturel et culturel qui fait la singularité de notre territoire.

Téléphone +33 6 11 28 72 69

Email musee@valdeleyre.fr .

Salle Picoutin Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 28 72 69 musee@valdeleyre.fr

English : Causerie du patrimoine La forêt des Landes son rôle et son importance dans le Val de l’Eyre

German : Causerie du patrimoine La forêt des Landes son rôle et son importance dans le Val de l’Eyre

Italiano :

Espanol : Causerie du patrimoine La forêt des Landes son rôle et son importance dans le Val de l’Eyre

L’événement Causerie du patrimoine La forêt des Landes son rôle et son importance dans le Val de l’Eyre Salles a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Val de l’Eyre