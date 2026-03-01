Causerie e brezhoneg Les zigues Pouldreuzic
Les zigues 9 Rue de Pont l’Abbé Pouldreuzic Finistère
Début : 2026-03-13 18:00:00
fin : 2026-12-11 20:00:00
2026-03-13
Les causeries en breton se déroulent tous les 2ème vendredi de chaque mois au bar/café Les Zigues. C’est un temps collectif de rencontre et de partage de la langue bretonne, ouvert à tous, gratuit (consommation sur place). .
Les zigues 9 Rue de Pont l’Abbé Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 80 55 36 37
