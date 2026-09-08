Causerie : écologie, eau, cinéma La Pimenterie Saint-Point
vendredi 2 octobre 2026 · La Pimenterie · Saint-Point
Informations pratiques
Saint-Point
Causerie : écologie, eau, cinéma
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Projection du film « La Rivière » et échange autour des enjeux de l’eau et des rivières.
Pour comprendre la rivière aujourd’hui, il faut regarder bien au-delà de son cours : bassin versant, cycle de l’eau, nappes, nuages, champs et barrages. Cette causerie, accompagnée du film La Rivière, explore un milieu fragile entre mémoire d’abondance et avenir menacé.
Film réalisé par Dominique Marchais.
En présence de Camille LOTTEAU, collaborateur artistique et monteur du film. En partenariat avec France Nature et Environnement 71 .
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bonjour@lapimenterie.fr
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English : Causerie : écologie, eau, cinéma
L’événement Causerie : écologie, eau, cinéma Saint-Point a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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