Causerie en Breton à l’association Craft Craft Hôpital-Camfrout
Causerie en Breton à l’association Craft Craft Hôpital-Camfrout samedi 28 mars 2026.
Causerie en Breton à l’association Craft
Craft 1 place Charles de Gaulle Hôpital-Camfrout Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 17:00:00
fin : 2026-03-28 19:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Venez discuter en Breton, dans le cadre du mois du Breton !
Thomas Guédes vous propose un moment d’échange en Breton, ouvert à tous les niveaux.
– L’association Craft se trouve dans l’ancien bâtiment de la poste de l’Hôpital-Camfrout. .
Craft 1 place Charles de Gaulle Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 9 73 65 35 24
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English : Causerie en Breton à l’association Craft
L’événement Causerie en Breton à l’association Craft Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-03-11 par OT LANDERNEAU DAOULAS