Causerie en Breton à l’association Craft Craft Hôpital-Camfrout

Causerie en Breton à l’association Craft

Craft 1 place Charles de Gaulle Hôpital-Camfrout Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-03-28 19:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Venez discuter en Breton, dans le cadre du mois du Breton !

Thomas Guédes vous propose un moment d’échange en Breton, ouvert à tous les niveaux.

– L’association Craft se trouve dans l’ancien bâtiment de la poste de l’Hôpital-Camfrout. .

Craft 1 place Charles de Gaulle Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 9 73 65 35 24

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English : Causerie en Breton à l’association Craft

L’événement Causerie en Breton à l’association Craft Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-03-11 par OT LANDERNEAU DAOULAS