Causerie en breton Café de la gare Guiscriff

Début : 2025-11-28 17:30:00
fin : 2025-11-28 19:30:00
2025-11-28 2025-12-26
Chaque dernier vendredi du mois, rendez-vous au café du Musée de la Gare de Guiscriff pour causer en breton. .
Café de la gare 117 Rue de la Gare Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 15 80
