Causerie en breton Café de la gare Guiscriff

Causerie en breton

Café de la gare 117 Rue de la Gare Guiscriff Morbihan

Chaque dernier vendredi du mois, rendez-vous au café du Musée de la Gare de Guiscriff pour causer en breton. .

Café de la gare 117 Rue de la Gare Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 15 80

