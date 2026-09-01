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AGENDA · Morlaix

Causerie en Breton Ti Ar Vro Montroulez Morlaix

mardi 29 septembre 2026 · Ti Ar Vro Montroulez · Morlaix

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Ti Ar Vro Montroulez
Adresse
17 Rue de Paris
Ville
29600 Morlaix
Département
Finistère
Tarif

Morlaix

Causerie en Breton

Ti Ar Vro Montroulez 17 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 18:00:00
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-29

En partenariat avec KLT, nous vous proposons une causerie en breton en amont du concert Mémé K7 de la KBA #10, animée par le chanteur Youenn Lange autour de l’héritage d’Erik Marchand et de la Kreiz Breizh Akademi.

Youenn Lange, chanteur formé notamment auprès d’Eric Menneteau, Yann-Fañch Kemener et Erik Marchand, est aujourd’hui l’une des références du chant populaire du Centre-Bretagne. Il se produit sur scène dans le répertoire de gwerz mais aussi dans les groupes Cucasse, Barzaz et autres. Il anime par ailleurs des stages et des conférences.

Rendez-vous le mardi 29 septembre à 18h au Ti Ar Vro Montroulez (17 rue de Paris).

Entrée libre et gratuite.   .

Ti Ar Vro Montroulez 17 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 22 77 

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English :

L’événement Causerie en Breton Morlaix a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAIE DE MORLAIX

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