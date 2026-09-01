Causerie en Breton Ti Ar Vro Montroulez Morlaix
mardi 29 septembre 2026 · Ti Ar Vro Montroulez · Morlaix
Informations pratiques
Morlaix
Causerie en Breton
Ti Ar Vro Montroulez 17 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 18:00:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
En partenariat avec KLT, nous vous proposons une causerie en breton en amont du concert Mémé K7 de la KBA #10, animée par le chanteur Youenn Lange autour de l’héritage d’Erik Marchand et de la Kreiz Breizh Akademi.
Youenn Lange, chanteur formé notamment auprès d’Eric Menneteau, Yann-Fañch Kemener et Erik Marchand, est aujourd’hui l’une des références du chant populaire du Centre-Bretagne. Il se produit sur scène dans le répertoire de gwerz mais aussi dans les groupes Cucasse, Barzaz et autres. Il anime par ailleurs des stages et des conférences.
Rendez-vous le mardi 29 septembre à 18h au Ti Ar Vro Montroulez (17 rue de Paris).
Entrée libre et gratuite. .
Ti Ar Vro Montroulez 17 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 22 77
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English :
L’événement Causerie en Breton Morlaix a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAIE DE MORLAIX
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