Causerie en Breton Ti Ar Vro Montroulez Morlaix

Informations pratiques

Morlaix

Causerie en Breton

Ti Ar Vro Montroulez 17 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 18:00:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

En partenariat avec KLT, nous vous proposons une causerie en breton en amont du concert Mémé K7 de la KBA #10, animée par le chanteur Youenn Lange autour de l’héritage d’Erik Marchand et de la Kreiz Breizh Akademi.

Youenn Lange, chanteur formé notamment auprès d’Eric Menneteau, Yann-Fañch Kemener et Erik Marchand, est aujourd’hui l’une des références du chant populaire du Centre-Bretagne. Il se produit sur scène dans le répertoire de gwerz mais aussi dans les groupes Cucasse, Barzaz et autres. Il anime par ailleurs des stages et des conférences.

Rendez-vous le mardi 29 septembre à 18h au Ti Ar Vro Montroulez (17 rue de Paris).

Entrée libre et gratuite. .

Ti Ar Vro Montroulez 17 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 22 77

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English :

L’événement Causerie en Breton Morlaix a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAIE DE MORLAIX