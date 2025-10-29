Causerie en breton Maison de la Mer Plougasnou

Causerie en breton

Maison de la Mer 1 Rue de l’Abbesse Plougasnou Finistère

Venez pratiquer à Plougasnou. Animation proposée par KLT Ti ar Vro Montroulez. Ce moment convivial vous permettra de discuter et d’échanger autour de la langue bretonne, dans une ambiance détendue et ouverte. Que vous soyez débutant ou pratiquant confirmé, cette rencontre est l’occasion idéale de renforcer vos connaissances et de partager votre passion pour la culture bretonne. .

Maison de la Mer 1 Rue de l’Abbesse Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 51 17 10 26

