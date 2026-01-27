Causerie en breton Bigoudenmakers Pont-l’Abbé
Causerie en breton
Bigoudenmakers 24 Place de la République Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2026-02-07 10:30:00
fin : 2026-02-07 12:00:00
2026-02-07
Venez discuter en breton !
Kaozeadenn e brezhoneg, ostaleri ar Bigouden Makers, Pont-‘n-Abad
D’ar sadorn 7 a viz C’hwevrer, etre 10 eur 30 ha 12 eur .
