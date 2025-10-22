Causerie en breton Tan Miz Du Le Tempo Morlaix

Causerie en breton Tan Miz Du Le Tempo Morlaix mercredi 22 octobre 2025.

Causerie en breton Tan Miz Du

Le Tempo Cours Beaumont Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 20:30:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Avec Gweltaz Duval- Guennoc .

L’intelligence artificielle en breton: pourquoi et pour quoi? .

Le Tempo Cours Beaumont Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 98 79

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Causerie en breton Tan Miz Du Morlaix a été mis à jour le 2025-10-13 par OT BAIE DE MORLAIX