Causerie en breton Tan Miz Du Le Tempo Morlaix
Causerie en breton Tan Miz Du Le Tempo Morlaix mercredi 22 octobre 2025.
Causerie en breton Tan Miz Du
Le Tempo Cours Beaumont Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 20:30:00
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Avec Gweltaz Duval- Guennoc .
L’intelligence artificielle en breton: pourquoi et pour quoi? .
Le Tempo Cours Beaumont Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 98 79
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Causerie en breton Tan Miz Du Morlaix a été mis à jour le 2025-10-13 par OT BAIE DE MORLAIX