Guichen

Causerie en gallo Découverte d’une langue régionale locale

14 Rue de la Provotais Guichen Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:30:00

fin : 2026-05-20 20:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Avec Marie-Thérèse et Marcelline, venez caoze galo et découvrir cette langue régionale locale le mercredi 20 mai au bar L’ACCEUIL BRETON de Guichen à partir de 18h30 .

Sera proposé un repas de 7 euros. Au menu Galette saucisse traditionnelle et dessert.

Attention ! Les réservations se bloquent le lundi18 mai ! Alors appelez au plus vite le 06 60 21 78 59,

On attend plus que vous ! .

14 Rue de la Provotais Guichen 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 60 21 78 59

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English :

L’événement Causerie en gallo Découverte d’une langue régionale locale Guichen a été mis à jour le 2026-05-14 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté