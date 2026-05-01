Causerie en gallo Découverte d’une langue régionale locale Guichen
Causerie en gallo Découverte d’une langue régionale locale Guichen mercredi 20 mai 2026.
Guichen
Causerie en gallo Découverte d’une langue régionale locale
14 Rue de la Provotais Guichen Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:30:00
fin : 2026-05-20 20:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Avec Marie-Thérèse et Marcelline, venez caoze galo et découvrir cette langue régionale locale le mercredi 20 mai au bar L’ACCEUIL BRETON de Guichen à partir de 18h30 .
Sera proposé un repas de 7 euros. Au menu Galette saucisse traditionnelle et dessert.
Attention ! Les réservations se bloquent le lundi18 mai ! Alors appelez au plus vite le 06 60 21 78 59,
On attend plus que vous ! .
14 Rue de la Provotais Guichen 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 60 21 78 59
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English :
L’événement Causerie en gallo Découverte d’une langue régionale locale Guichen a été mis à jour le 2026-05-14 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté
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