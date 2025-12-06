Causerie et dédicace Maison des landes et des tourbières Kergrist-Moëlou

Causerie et dédicace

Maison des landes et des tourbières 10 Rue de l’Église Kergrist-Moëlou Côtes-d’Armor

Causerie et séance de dédicace à la Maison des Landes et des Tourbières

La Maison des Landes et des Tourbières invite Éric Lenoir et Alain Goutal pour un après-midi placé sous le signe de la découverte et de l’échange, à l’occasion de la sortie de leurs derniers ouvrages.

– À 14h, Éric Lenoir animera une causerie sur le thème Le jardin punk , une réflexion originale sur notre manière de voir et de cultiver un jardin.

– À partir de 16h, une séance de dédicace sera organisée avec les deux auteurs. Éric Lenoir nous présentera son livre Manuel magique de mon jardin , une balade extraordinaire pour découvrir les formidables pouvoirs de la nature. De son côté, Alain Goutal dévoilera son recueil Festoù Noz , qui rassemble plusieurs centaines d’affiches créées par l’artiste pour illustrer la programmation culturelle du Centre Bretagne depuis les années 70.

Un moment convivial et enrichissant à ne pas manquer !

Org. Cicindèle .

