Causerie faune en détresse Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire

Causerie faune en détresse

Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:00:00

fin : 2026-04-16 19:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Participez à une causerie autour de la biodiversité, en particulier comment venir en aide à la faune en détresse. Partagez

vos rencontres, anecdotes et questions lors d’un moment de convivialité.

Organisé par le PNR Vallée de la Rance Côte d’Émeraude.

Inscription www.cote-emeraude.fr/les-sorties-de-latlas .

