Causerie faune en détresse Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire
Causerie faune en détresse Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire jeudi 16 avril 2026.
Causerie faune en détresse
Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:00:00
fin : 2026-04-16 19:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Participez à une causerie autour de la biodiversité, en particulier comment venir en aide à la faune en détresse. Partagez
vos rencontres, anecdotes et questions lors d’un moment de convivialité.
Organisé par le PNR Vallée de la Rance Côte d’Émeraude.
Inscription www.cote-emeraude.fr/les-sorties-de-latlas .
Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 96 82 31 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Causerie faune en détresse Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-02-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme