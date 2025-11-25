Causerie : femmes et sciences – atelier de création radiophonique Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mardi 25 novembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Atelier sur la thématique animé par la radio CLab, en mixité choisie, ouvert aux femmes et personnes minorisées de genre.

Héloïse, chargée de rédaction et Carla, animatrice des ateliers radio à la radio C Lab, vous proposent de participer à un atelier d’expression et de pratique radiophonique autour de la thématique femmes et sciences.

Les créations sonores issues de cet atelier seront imaginées notamment à partir des textes de l’exposition [Les Vies intenses : itinéraires de femmes scientifiques](https://lesviesintenses.univ-rennes.fr/) et seront diffusées dans le cadre de la programmation spéciale du 8 mars 2026 sur la radio C Lab.

_Un atelier proposé par la radio C Lab, en partenariat avec l’Université de Rennes et Le Diapason_

Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse commission-antisexisme(at)proton.me

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-25T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-25T18:00:00.000+01:00

1

https://diapason.univ-rennes.fr/ commission-antisexisme@proton.me

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien