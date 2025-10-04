Causerie Gourmande autour du polar et de la gastronomie Bibliothèque de Yenne Yenne

Causerie Gourmande autour du polar et de la gastronomie Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque de Yenne Savoie

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30
Dans cette causerie Gourmande, Thierry Caquais de « Les mots s’en mêlent » vous parlera de la cuisine dans les polars : comment cuisine, crime et enquête se marient et évoluent à travers le genre littéraire du polar de ces 60 dernières années.

Bibliothèque de Yenne yenne Yenne 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@mairie-yenne.fr »}]
