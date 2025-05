Causerie Haiku, l’esthétique du bref – Lyons-la-Forêt, 14 juin 2025 19:00, Lyons-la-Forêt.

Eure

Causerie Haiku, l’esthétique du bref Rue de l’Hôtel de Ville Lyons-la-Forêt Eure

Début : 2025-06-14 19:00:00

2025-06-14

Les Amis de Lyons organisent une causerie à l’ancienne salle de bailliage de Lyons-la-Forêt (hôtel de ville), le samedi 14 juin à 19h00.

L’esthétique du bref, une causerie de Brigitte Allioux

Date: Samedi 14 juin à 19h00

Lieu: Salle de Bailliage

Entrée gratuite

Rue de l’Hôtel de Ville

Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie

English : Causerie Haiku, l’esthétique du bref

The Friends of Lyons are organizing a talk at the former Salle de Bailliage in Lyons-la-Forêt (Hôtel de Ville), on Saturday June 14 at 7:00 pm.

L’esthétique du bref, a talk by Brigitte Allioux

Date: Saturday June 14, 7:00 pm

Place: Salle de Bailliage

Free admission

German :

Die Freunde von Lyons organisieren am Samstag, den 14. Juni um 19.00 Uhr eine Causerie im ehemaligen Vogteisaal von Lyons-la-Forêt (Rathaus).

Die Ästhetik des Kurzen, ein Gespräch von Brigitte Allioux

Datum: Samstag, 14. Juni um 19.00 Uhr

Ort: Salle de Bailliage

Freier Eintritt

Italiano :

Gli Amici di Lione organizzano una conferenza presso l’ex sala del baliato di Lyons-la-Forêt (municipio) sabato 14 giugno alle 19.00.

L’estetica del breve, una conferenza di Brigitte Allioux

Data: sabato 14 giugno alle 19.00

Luogo: Salle de Bailliage

Ingresso libero

Espanol :

Los Amigos de Lyon organizan una conferencia en la antigua sala de bailía de Lyons-la-Forêt (ayuntamiento) el sábado 14 de junio a las 19.00 horas.

La estética del breve, conferencia de Brigitte Allioux

Fecha: sábado 14 de junio a las 19.00 horas

Lugar: Salle de Bailliage

Entrada gratuita

