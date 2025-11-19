Causerie illustrée Eglise Notre-Dame Brantôme en Périgord

Causerie illustrée

Rencontre d’auteurs. Soirée ouverte à tous pour découvrir l’univers de Thibaut Lambert et Mathieu Siam grâce à une promenade au grès des œuvres de la Micro-Folie. La soirée sera animée par Arnaud Galy, journaliste et porteur du projet de résidence d’auteurs à Rudeau-Ladosse La maison du Goupillou . Vous découvrirez lors de cette rencontre, le nouveau projet d’album jeunesse des deux artistes. Bouboule de neige est un récit tendre et percutant sur la grossophobie qui parle aussi de notre capacité à célébrer les différences. Cette résidence est soutenue par la DRAC Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du Contrat Territorial de Lecture Dronne et Belle. Tout public, à partir de 10 ans. Gratuit. Réservation conseillée micro-folie@dronneetbelle.fr | 05 53 05 70 21 .

Eglise Notre-Dame 2, rue Puyjoli de Meyjounissas Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 70 21 micro-folie@dronneetbelle.fr

English : Causerie illustrée

Meet the authors. An evening open to all, to discover the world of Thibaut Lambert and Mathieu Siam as you stroll through the works in the Micro-Folie. Open to all, ages 10 and up. Free admission. Booking recommended: micro-folie@dronneetbelle.fr | 05 53 05 70 21

German : Causerie illustrée

Begegnung mit den Autoren. Ein Abend für alle, um die Welt von Thibaut Lambert und Mathieu Siam bei einem Spaziergang durch die Werke in der Micro-Folie zu entdecken. Für alle ab 10 Jahren. Der Eintritt ist frei. Reservierung empfohlen: micro-folie@dronneetbelle.fr | 05 53 05 70 21

Italiano :

Incontro con gli autori. Una serata aperta a tutti per scoprire il mondo di Thibaut Lambert e Mathieu Siam passeggiando tra le opere della Micro-Folie. Aperta a tutti, a partire dai 10 anni. Ingresso libero. Prenotazione consigliata: micro-folie@dronneetbelle.fr | 05 53 05 70 21

Espanol : Causerie illustrée

Encuentro con los autores. Una velada abierta a todos para descubrir el universo de Thibaut Lambert y Mathieu Siam paseando por las obras de la Micro-Folie. Abierto a todos, a partir de 10 años. Entrada gratuita. Se recomienda reservar: micro-folie@dronneetbelle.fr | 05 53 05 70 21

