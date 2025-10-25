Causerie Jeunesse : Grandir, vivre et agir en ruralité La Vieille École Bourgougnague
jeudi 15 octobre 2026 · La Vieille École · Bourgougnague
Informations pratiques
Bourgougnague
Causerie Jeunesse : Grandir, vivre et agir en ruralité
La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 10:00:00
fin : 2026-10-15 12:00:00
Date(s) :
2026-10-15
Venez échanger et partager vos idées autour d’un sujet qui nous concerne toutes et tous : grandir, vivre et agir en ruralité. Un temps convivial pour se rencontrer, partager ses expériences, faire émerger des idées et imaginer ensemble l’avenir de nos territoires, en partenariat avec InSite.
Venez échanger, discuter et partager vos idées autour d’un sujet qui nous concerne toutes et tous : grandir, vivre et agir en ruralité. Un temps convivial pour se rencontrer, partager ses expériences, faire émerger des idées et imaginer ensemble l’avenir de nos territoires ruraux, en partenariat avec InSite, qui soutient les initiatives rurales engagées. .
La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 79 93 72
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English : Causerie Jeunesse : Grandir, vivre et agir en ruralité
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L’événement Causerie Jeunesse : Grandir, vivre et agir en ruralité Bourgougnague a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays de Lauzun