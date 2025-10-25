Causerie Jeunesse : Grandir, vivre et agir en ruralité La Vieille École Bourgougnague

Informations pratiques

Bourgougnague

Causerie Jeunesse : Grandir, vivre et agir en ruralité

La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 10:00:00

fin : 2026-10-15 12:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Venez échanger et partager vos idées autour d’un sujet qui nous concerne toutes et tous : grandir, vivre et agir en ruralité. Un temps convivial pour se rencontrer, partager ses expériences, faire émerger des idées et imaginer ensemble l’avenir de nos territoires, en partenariat avec InSite.

Venez échanger, discuter et partager vos idées autour d’un sujet qui nous concerne toutes et tous : grandir, vivre et agir en ruralité. Un temps convivial pour se rencontrer, partager ses expériences, faire émerger des idées et imaginer ensemble l’avenir de nos territoires ruraux, en partenariat avec InSite, qui soutient les initiatives rurales engagées. .

La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 79 93 72

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English : Causerie Jeunesse : Grandir, vivre et agir en ruralité

Come discuss and share your ideas on a topic that concerns us all: growing up, living, and taking action in rural communities. A friendly gathering to meet one another, share experiences, generate ideas, and envision the future of our regions together, in partnership with InSite.

L’événement Causerie Jeunesse : Grandir, vivre et agir en ruralité Bourgougnague a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays de Lauzun