Causerie « La collégiale d’Écouis, un trésor du Vexin Normand » Lyons-la-Forêt
Causerie « La collégiale d’Écouis, un trésor du Vexin Normand » Lyons-la-Forêt samedi 18 octobre 2025.
Causerie « La collégiale d’Écouis, un trésor du Vexin Normand »
20 Rue de L Hôtel de ville Lyons-la-Forêt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 19:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
L’association « Les Amis de Lyons » organise une causerie ayant pour thème « La collégiale d’Écouis, un trésor du Vexin Normand » présenté par Jacques Girodet et Bruno Nardeux.
Rendez-vous le samedi 18 octobre 2025 à 19h dans la salle de bailliage de l’hôtel de ville de Lyons-la-Forêt.
Entrée gratuite. .
20 Rue de L Hôtel de ville Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie
English : Causerie « La collégiale d’Écouis, un trésor du Vexin Normand «
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Causerie « La collégiale d’Écouis, un trésor du Vexin Normand » Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle