Causerie « La collégiale d’Écouis, un trésor du Vexin Normand » Lyons-la-Forêt samedi 18 octobre 2025.

20 Rue de L Hôtel de ville Lyons-la-Forêt Eure

Début : 2025-10-18 19:00:00

L’association « Les Amis de Lyons » organise une causerie ayant pour thème « La collégiale d’Écouis, un trésor du Vexin Normand » présenté par Jacques Girodet et Bruno Nardeux.

Rendez-vous le samedi 18 octobre 2025 à 19h dans la salle de bailliage de l’hôtel de ville de Lyons-la-Forêt.

Entrée gratuite. .

