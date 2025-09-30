Causerie « l’art du nu, l’histoire de l’art se dévoile » Centre Culturel Saint-Germain-Laprade

Causerie « l’art du nu, l’histoire de l’art se dévoile » Centre Culturel Saint-Germain-Laprade mardi 30 septembre 2025.

Causerie « l’art du nu, l’histoire de l’art se dévoile »

Centre Culturel 2 Rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Début : 2025-09-30 18:30:00

fin : 2025-09-30

2025-09-30

Conférence avec Maximiliane Richy (guide conférencière) « l’art du nu, l’histoire de l’art se dévoile ». Réservé à un public averti de plus de 16 ans. Durée 45 min.

Centre Culturel 2 Rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr

English :

Conference with Maximiliane Richy (tour guide): « l’art du nu, l’histoire de l’art se dévoile ». For informed public over 16. Duration: 45 min.

German :

Vortrag mit Maximiliane Richy (Fremdenführerin): « Die Kunst des Aktes, die Kunstgeschichte wird enthüllt ». Nur für ein informiertes Publikum ab 16 Jahren. Dauer: 45 min.

Italiano :

Conferenza di Maximiliane Richy (guida/docente): « l’art du nu, l’histoire de l’art se dévoile ». Riservata a un pubblico informato a partire dai 16 anni. Durata: 45 minuti.

Espanol :

Conferencia de Maximiliane Richy (guía/conferenciante): « l’art du nu, l’histoire de l’art se dévoile ». Reservada a un público informado a partir de 16 años. Duración: 45 minutos.

L’événement Causerie « l’art du nu, l’histoire de l’art se dévoile » Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay